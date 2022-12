Opern-Neufassung: Eine zauberhafte „Melusina“

Romantischer Inhalt

Der romantische Inhalt des sagenhaften Stoffes beginnt mit dem Ritter Raimund, der mit Bertha verlobt ist. Am Rande eines Brunnens träumt er dann aber von drei Wasserfeen, darunter von der wunderbaren Melusina, die ihn in den Bann zieht Die Inszenierung von Gregor Horres ist sehr träumerisch, was von Bühne (Elisabeth Pedross) und Kostümen (Yvonne Forster) unterstrichen wird.