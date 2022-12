So installieren Sie Programme auf einen Schlag

Wesentlich einfacher geht es mit "Ninite": Die kostenlose Web-Anwendung ermöglicht es, eine Vielzahl an Programmen auf einen Schlag herunterzuladen und anschließend vollautomatisch zu installieren - in ihrer jeweils aktuellsten Version, ohne Toolbars oder andere unerwünschte Extras, in der richtigen Version (32- oder 64-Bit), Sprache und ohne ständige Aufforderungen zur Bestätigung oder "Weiter"-Geklicke während der Installation.