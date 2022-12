Unfall auf der „Süd“: Alko-Lenker verletzt

Nahezu ungebremst prallte heute am Nachmittag ein Alko-Lenker auf der A2 gegen ein Auto, das am Ende eines Staus stehen geblieben war und die Warnblinkanlage eingeschaltet hatte. In Folge wurde der 29-Jährige auf einen weiteren Fahrstreifen geschleudert und kollidierte dort mit einem Pkw. Der Lenker, dessen Alkotest positiv war, wurde verletzt.