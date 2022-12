Olympiasieger Roglic nicht zur Tour de France

Olympiasieger Primoz Roglic wird im nächsten Jahr nicht bei der Tour de France an den Start gehen. Der slowenische Radprofi, der 2020 auf dramatische Weise den sicher geglaubten Tour-Gesamtsieg an Landsmann Tadej Pogacar noch verloren hatte, wird stattdessen den Giro d‘Italia in Angriff nehmen. Das wurde auf der Teampräsentation von Jumbo-Visma am Donnerstag in Amsterdam bekannt.