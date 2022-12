Arbeiten in der stillsten Nacht des Jahres

„Der Dienst beginnt um 18 Uhr, also werden wir die Bescherung zu Hause dieses Jahr zu Mittag machen. Wir arbeiten ja auch an Wochenenden oder Feiertagen, für uns ist das also nicht wirklich schlimm“, so der Vater von dreijährigen Zwillingen. „Mit unserer Arbeit helfen wir mit, dass die Menschen sicher nach Hause kommen, das ist viel wichtiger.“