Vassilis Christopoulos ist der neue Chefdirigent

Seinen Einstand in Graz hat der in München geborene und in Athen aufgewachsene Vassilis Christopoulos schon gegeben -im Frühling hat er die Ballettproduktion „Undine“ dirigiert. „Zwischen Orchester und Dirigent war es Liebe auf den ersten Blick“, wie der designierte Intendant Ulrich Lenz betont.