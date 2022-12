US-Polizei jagte entflohenes Lama mit Hubschrauber

Ein Lama-Drama hat sich am Montag in Fairfax County im US-Bundesstaat Virginia ereignet: Das 20-jährige Lama „Kolby“ war ausgebüxt, die Polizei scheute keine Mühen, um die entlaufene Paarhufer-Dame wieder einzufangen. So kamen unter anderem ein Hubschrauber und eine Infrarotkamera sowie ein halbes Dutzend Beamte zum Einsatz, um den flinken Vierbeiner zu schnappen.