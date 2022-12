Hubschrauberfliegen im eigenen „Wohnzimmer“

Im Jänner 2017 begann Martin die Ausbildung an einer Flugschule in Egelsbach in der Nähe von Frankfurt am Main. Nebenbei arbeitete er in seinem angestammten Job in Tirol beim Unternehmen „Seda Innovations“ weiter und war als Bergretter – auch als Einsatzleiter – in Kufstein aktiv. An sein „erstes“ Mal als „Pilot“ unter der Kontrolle des Fluglehrers am Nebensitz im März 2017 erinnert er sich nach wie vor sehr gut. „Das war doch etwas verkrampft“, lacht der Tiroler.