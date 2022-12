„Märchenwelt“: Verstappen-Seitenhieb gegen Perez

„Du musst akzeptieren, dass der Fahrer an deiner Seite einfach etwas besser ist als du. Das ist in Ordnung, sowas kann passieren“, betont Verstappen. Wohl ein Seitenhieb in Richtung seines RB-Kollegen Perez. „Und es war wichtig, dass Bottas dies akzeptiert hat. Einige Fahrer können das nicht, und das geht dann so richtig schief!“ Und der Weltmeister legt nach: „Denn sie werden sich nicht lange halten können. Ich nenne jetzt keine Namen, aber du musst deine Rolle im Team akzeptieren. Du kannst nicht in einer Fantasiewelt leben.“