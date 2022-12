Flammen machten Familie in Kärnten obdachlos

Feuer mit Wasser aus Teich gelöscht

Am Sonntagabend heulten beinahe in der gesamten Region die Sirenen. 180 Einsatzkräfte von neun Feuerwehren rückten zum Großeinsatz in der Ortschaft Witsch bei Moosburg aus. Im Untergeschoß eines Mehrfamilienhauses war ein Brand ausgebrochen. „Als die Feuerwehren dort waren, brannte bereits die gesamte Südfront. Da war viel Holz verbaut“, so Klatzer, dessen zahlreiche Kollegen mit Wasser vom nahen Teich die Feuersbrunst löschten. „Die Familie saß im Wohnzimmer. Plötzlich bemerkten sie, dass der Balkon in Flammen stand“, schildert Bürgermeister Herbert Gaggl.