Unterwegs mit Wiens Einbrecher-Jägern

Schnell bricht die Dämmerung über Mauer herein, und doch ist es erst Nachmittag. In dem idyllischen Bezirksteil von Wien-Liesing ist ohnehin nie besonders viel los, zu dieser Zeit wirkt er beinahe ausgestorben. Einfamilienhäuser mit Gärten reihen sich an kleine, offene Siedlungen - das bevorzugte Revier der Dämmerungseinbrecher.