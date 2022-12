Anna Thalhammer wird „profil“-Chefredakteurin

„Ich habe Journalismus immer mit ebenso viel Neugier wie Leidenschaft betrieben. Dabei haben stets nur zwei Kriterien über eine Geschichte entschieden: ist sie wahr und relevant. Neugier und Leidenschaft, Wahrheit und Relevanz werden auch in meiner neuen Verantwortung die Leitmotive sein. Und so freue ich mich darauf, gemeinsam mit einer fantastischen Redaktion, unseren Leserinnen und Lesern Woche für Woche, aber auch laufend und digital das beste Nachrichtenmagazin zu bieten - in der Politik wie in der Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft“, sagt Thalhammer zu ihrem Wechsel an die „profil“-Spitze, wo sie sich in die Reihe großer Namen wie Jens Tschebull, Peter Michael Lingens, Hubertus Czernin, Peter Rabl, Herbert Lackner und Christian Rainer in der Chefredaktion einreiht.