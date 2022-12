Steirer stürmen Märkte und Geschäfte

Nach zwei harten Corona-Wintern mit Lockdowns drohte heuer die massive Teuerungswelle dem Weihnachtsgeschäft einen Strich durch die Rechnung zu machen. Nach dem vierten Adventwochenende können steirische Handelsbetriebe aber durch die Bank aufatmen, die Krise scheint der weihnachtlichen Einkaufsfreude wenig anzuhaben: „Die Stimmung ist durchwegs positiv, sowohl in den Innenstädten als auch in Einkaufszentren ist sehr viel los. Die Witterung passt auch optimal“, so Gerhard Wohlmuth, Handels-Spartenobmann in der steirischen Wirtschaftskammer.