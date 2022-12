Zweite Herren-Abfahrt in Gröden ab 11.45 Uhr LIVE

Auch Daniel Hemetsberger zauberte durchaus starke Zeiten in den Schweizer Schnee, ehe er auf dem Weg zur Bestzeit stürzte. Im Gesamtweltcup gibt Titelverteidiger Marco Odermatt (Zweiter am Samstag)nach wie vor den Ton an. Mit 600 Zählern genießt der Schweizer 175 Punkte Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen). Direkt dahinter lauert auch schon das ÖSV-Duo Kriechmayr-Mayer mit 252 beziehungsweise 246 Punkten auf dem Konto.