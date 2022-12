Ein Jahr PSG: Ronaldinho, Mbappe und jetzt Messi?

Mbappe mit 23 Doppelweltmeister?

Eine ähnliche Story schrieb später Kylian Mbappe. Auch er heuerte als eines der größten Talente im Weltfußball bei PSG an, wir schreiben das Jahr 2017. Mbappe wechselte als französische Meister - mit AS Monaco - zum künftigen französischen Serienmeister. 2018, 2019, 2020 und 2022 wurde PSG seither Meister. Immer mittendrin: Kylian Mbappe. 2018, also - erraten! - ein Jahr nach Vertragsunterzeichnung bei PSG jubelte der gerade einmal 19-jährige Shootingstar mit seinen französischen Mannschaftskollegen über den WM-Titel. Beim 4:2-Finaltriumph gegen Frankreich machte Mbappe mit dem Tor zum zwischenzeitlichen 4:1 den Deckel drauf. Neben dem WM-Pokal staubte Mbappe auch die Trophäe für den besten Jungspieler der WM 2018 ab. Mit 23 Jahren, also immer noch sehr jung, könnte sich Mbappe am Sonntag schon zum Doppelweltmeister krönen.