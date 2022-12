LASK hat bittere Erinnerungen an den Final-Schiri

Wie von vielen erwartet leitet Szymon Marciniak am Sonntag das Endspiel, der Pole pfiff bei dieser WM bereits Spiele beider Endspielteilnehmer - das 2:1 der Franzosen in der Gruppenphase gegen Dänemark und das 2:1 von Argentinien im Achtelfinale gegen Australien. In Österreich ist der 41-Jährige kein Unbekannter, der LASK machte mit ihm 2019 schlechte Erfahrungen.