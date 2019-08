LASK-Gegentor: „Erst Abseits, dann kein Elfer!“

„Wozu saß da ein Schiri?“

Was in der Halbzeit im VIP-Bereich für Mega-Empörung sorgte, als die Szene mehrmals über die Flatscreens lief. Und zwar nicht nur bei Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer. „Wozu sitzt ein Video-Schiri da draußen, wenn dann das Duell mit dem Auswärtstor für die Belgier so beeinflusst wird?“, rätselte LASK-„Vize“ Jürgen Werner und sagte: „Ich bin so traurig!“ OÖ-Schiedsrichterchef Thomas Prammer vermutete: „Der VAR hat sich nur die Elfer-, nicht aber die Abseitssituation angesehen. Und den Elfer hat man schon geben können!“