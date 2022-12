Traiskirchen hat im Frühjahr noch viel vor!

Mit viel Vorschusslorbeeren sind die Traiskirchner in die neue Saison der 3. Liga gestartet. Für viele war dieser Start aber ein Sprung ins Ungewisse. Immerhin musste man viele Spieler von den Admira Juniors in die Mannschaft einbauen und auch Meistertrainer Hans Kleer stand vor einer ganz neuen Situation. Coach Kleer hat für uns noch einmal die Hinrunde seiner Mannschaft analysiert. Eines steht fest - in dieser Truppe steckt noch viel Potential...