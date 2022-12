Amazon kündigt TV-Serie zu Sonys „God of War“ an

„God of War“ reiht sich ein in eine wachsende Liste an Serien, die auf Videospielen basieren. Dazu gehören auch „Halo“ bei Paramount+ und das kommende „The Last of Us“ von HBO, das auf dem gleichnamigen Erfolgsspiel von Sony beruht. Das Videospiel „God of War“ wurde 2005 zum ersten Mal veröffentlicht und hat für fast alle seine Versionen Lob von der Kritik erhalten. Auch die 2018 erschienene Version für die PlayStation 4 wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem als Spiel des Jahres bei den Game Awards. Das jüngste Spiel der Serie, „God of War Ragnarök“, erschien im November.