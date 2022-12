„God of War“-Comics sollten Fans nicht verpassen!

Schuld und Sühne eines gefallenen Gotts

Im Band „God of War: Fallen God“ wird eine brandneue Geschichte, die zwischen „GOD OF WAR III“ und „GOD OF WAR“ (2018) spielt, erzählt. Nachdem er Zeus unterjocht und Athenes Pläne vereitelt hat, glaubt Kratos, endlich frei von seinen Fesseln zu sein. Schnell muss er jedoch feststellen, dass seine rasende Wut und die erdrückenden Schuldgefühle ihm dicht auf den Fersen sind. Kratos kämpft unerbittlich gegen den einen Feind, der sich als unbesiegbar erweisen soll - sich selbst. Doch einen Krieg gegen sich selbst kann man nicht gewinnen! Zwangsläufig wartet hier der Wahnsinn am Horizont.