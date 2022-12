Traumtag soll vor Haustür zur Realität werden

„Ich wohne nur 25 Minuten entfernt, habe in der Ramsau schon richtig viele Sprünge absolviert und kenne daher die Gegend und die Schanze ganz gut“, grinst Stefan Rettenegger. Der einen tollen Saisonstart hinlegte, mit Rang fünf in Ruka sein bestes Karriereergebnis erzielte und Lust auf mehr verspürt. „In Finnland war das Springen richtig gut, in Lillehammer war das Laufen besser. Ich hatte aber noch keinen Traumtag, wo alles gepasst hat.“ Der soll diese Woche Realität werden, wenn die Herren und Damen je zwei Einzel bestreiten.