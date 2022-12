Italien: Führerscheinentzug bei tödlichen Unfällen

Auch eine Überarbeitung der Geldstrafen ist in Italien geplant

Wer über ein höheres Einkommen verfügt, soll höhere Verkehrsstrafen zahlen, lautet das Vorhaben des Verkehrsministeriums. Im ersten Halbjahr 2022 ist die Zahl der Verkehrsunfälle in Italien stark gestiegen. 81.437 Verkehrsunfälle wurden zwischen Jänner und Ende Juni 2022 gemeldet, was einem Plus von 24,7 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021 entspricht. Bei Unfällen kamen 1450 Personen ums Leben, was einem Plus von 15 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 entspricht.