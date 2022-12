„Das lange Warten hat ein Ende“

Sommer-Edition

Die modern ausgestatteten Züge sind seit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember im Dreiländereck zwischen Schruns und Lindau sowie von Bregenz und Dornbirn nach St. Margrethen im Einsatz. „Die neuen Züge können um fast 50 Prozent mehr Fahrgäste mitnehmen als die alten Talent-1-Garnituren“, erklärte Landesrat Daniel Zadra. Zudem bieten sie mehr Platz für Fahrräder. Bereits jetzt verfügen sie über 16 Radplätze, ab März erhalten sie ihr Sommerlayout mit 39 Fahrradplätzen. Der sukzessive Umbau auf das Sommerlayout erfolgt in der neuen Werkstätte der ÖBB Train Tech in Bludenz, wo sich in einer 126 Meter langen Halle 30 Mitarbeitende um die Wartung kümmern.