Hörsaalbesetzungen: Die einen gehen, andere kommen

Besetzer ziehen ab - und demonstrieren

Andernorts will man am Montag hingegen die Besetzung eines Hörsaales beenden. Die Klimaaktivisten der Gruppe „Erde brennt“ wollen am Abend die Besetzung des Hörsaals C1 an der Universität Wien beenden. Anschließend soll demonstriert werden, um „die Politik an ihre Pflichten“ zu erinnern, wurde angekündigt. Dem Rektorat warf man zuletzt vor, nur „Scheinlösungen“ anzubieten. In der letzten Woche sei außerdem die Heizung abgedreht und die Klimaanlage eingeschaltet worden, hieß es in einer Aussendung.