Kurz vor Weihnachten: Jetzt streiken die Brauer

Bereits am Samstag hatte die Brauindustrie Warnstreiks angekündigt, sich aber dennoch gesprächsbereit gezeigt, um den 24-Stunden-Streik noch abzuwenden. So trafen sich am Sonntagnachmittag Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer neuerlich zu den Verhandlungen. Die Arbeitnehmervertreter erwarteten „ein Angebot, das einen nachhaltigen Reallohnzuwachs für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedeutet“, so die Arbeiternehmervertreter Bianca Reiter (PRO-GE) und Bernhard Hirnschrodt (GPA) laut Aussendung.