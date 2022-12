Tränengas-Einsatz nach Marokko- & Frankreich-Sieg

Die Siege Frankreichs gegen England und Marokkos gegen Portugal im Viertelfinale der Fußball-WM in Katar haben am Samstagabend in Paris und Brüssel Krawalle ausgelöst. In Paris trafen marokkanische und französische Fans auf den Champs Elysées auf die Polizei, die bei den Auseinandersetzungen auch Tränengas einsetzte. Zunächst waren marokkanische Anhänger nach dem Sieg ihres Teams auf die Pariser Prachtstraße geströmt, nach Frankreichs Sieg kamen Fans der Blauen dazu.