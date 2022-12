15-Jährige geriet in Berlin unter Doppeldecker-Bus

Viele Schaulustige am Unfallort

Nach Angaben eines Polizeisprechers versammelte sich während des Rettungseinsatzes „eine große Zahl von Schaulustigen“ am Unfallort. Behinderungen durch die sogenannten Gaffer wurden nicht bekannt. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) reagierten mit Bestürzung auf den tödlichen Busunfall. „Wir sind tief betroffen“, sagte ein Sprecher des kommunalen Unternehmens am Abend der Deutschen Presse-Agentur. „Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Unfallbeteiligten.“