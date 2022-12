Selige Fußballzeiten

Allerdings nicht, wie biedere Phantasie es nahelegen könnte, im Wembley Stadium, weil dessen Bau erst 50 Jahre später begann, und auch der Ibrox Park in Glasgow erst 1899 seine Eröffnung erleben sollte. So mietete man sich kurzerhand auf dem vom West of Scotland Cricket Club genutzten Geläuf namens Hamilton Crescent in Partick ein, um Sportgeschichte zu schreiben.