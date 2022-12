ACSL? „Das ist erst der Anfang - Sky is the Limit“

Über 1.000 Studierende strömten am 19. November in die Wiener Stadthalle B, um dem ersten ACSL-Basketball-Spektakel der Saison beizuwohnen. Zwei Cheerdance-Teams, eine hauseigene ACSL-Marchingband, etliche Acts sowie acht hungrige Teams verwandelten den Schauplatz in einen Hexenkessel. „Und das ist erst der Anfang“, blickt Mak Bajrektarevic, Coach der WU Tigers und Entertainment-Manager der ACSL, erwartungsvoll in Richtung Zukunft.