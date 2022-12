Nach Scheidung: Ist sie Tom Bradys neue Herzdame?

„Ja, ich liebe ihn“

Am Dienstag postete die Blondine ein Foto im Brady-Trikot. Beim packenden 17:16-Erfolg über die New Orleans Saints feuerte Rajek die „Bucs“ auf der Tribüne an. „Ich habe die Legende gesehen und wenn mich wieder jemand fragt, ob ich Brady liebe, ja, ich liebe ihn, und zeige mir jemanden, der das nicht tut. Selbst seine Hasser lieben ihn, weil sie wissen, dass er der Größte aller Zeiten ist! Tom Brady, danke für eine tolle Show“, schrieb sie zu ihrem Posting.