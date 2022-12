Macht, Intrigen und Liebe bei den Festspielen 2023

Die Machtverhältnisse hingegen umdrehen wird Opern-Star Cecila Bartoli. Sie wird in „Orfeo ed Euridice“ in die Rolle des Orfeo schlüpfen. Ein von Festspielseite durchaus lobenswerter Gedanke, sich von starren geschlechtsspezifischen Zuordnungen zu trennen – und sich so gegebenenfalls auch ein neues Publikum zu erschließen.