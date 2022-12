Spittals Spielzeugparadies für Klein und Groß

Seit 1997 bringt Heinz Breschan die Kinderaugen zum Leuchten. „Rabatz war damals eine große Kette. Jetzt gibt es in Deutschland nur noch ganz wenige davon. In Österreich gibt es überhaupt nur noch uns in Spittal“, erklärt der Feldkirchner, der in seiner Heimat die Buchhandlung Breschan leitet und mit den Gründern der Rabatz-Kette noch eng zusammenarbeitet.