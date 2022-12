Europa gegen den Rest der Welt 5:3

Seit der WM 1990 in Italien, als Kamerun mit „Super-Oldie“ Roger Milla erst im Viertelfinale in der Verlängerung knapp an England gescheitert ist, wartet der zweitgrößte Kontinent auf den ganz großen Wurf. Vom ersten Endspiel mit afrikanischer Beteiligung wurde vor Katar 2022 geträumt, nun ist zumindest das erste Semifinale der WM-Geschichte in Reichweite.