Heute LIVE: Dominic Thiem gegen Alexander Zverev

Thiem will sich dabei auch den letzten Schliff für die Saison 2023 holen. Der Niederösterreicher weilt seit Montag auf der Arabischen Halbinsel und sah sich zuletzt in Sachen Fitness-Vorbereitung schon sehr weit. „Ich will schon jedes Match voll spielen, sodass ich eben die fehlende Matchpraxis bis Australien noch ein bisserl aufholen kann“, sagte Thiem, der es bei einem Sieg mit Daniil Medwedew zu tun bekäme. Vor Ort sind unter anderem noch Stefanos Tsitsipas, Andrej Rublew, Taylor Fritz, Nick Kyrgios und Stan Wawrinka.