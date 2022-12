Dominic Thiem auf dem Weg zurück an die Spitze

Dominic Thiem hat in seiner Karriere schon einiges erreicht. Der Niederösterreicher gehört über vier Jahre zur absoluten Weltelite, mit dem US Open Sieg 2020 sowie dem Erreichen von Rang 3 in der Weltrangliste hat er es weit geschafft. Doch im Juni 2021 wird der Dominator aufgrund einer Handgelenksverletzung zurückgeworfen. Nach monatelanger Pause ist es ein steiniger Weg, zum Abschluss des Jahres kommt Thiem den Top 100 aber schon sehr nahe. In der krone.tv-Reportage begleiten wir den Ausnahmekönner in Oberpullendorf, wo er sich regelmäßig auf Turniere vorbereiten soll. Nicht nur er, sondern auch sein Vater sprechen über die harte Zeit während der Verletzung und dem schrittweisen Zurückkehren ins Tagesgeschäft.