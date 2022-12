Dominic Thiem macht Österreich Weihnachtsgeschenk

Rankingziel

Ein Rankingziel per Jahresende 2023 hat Thiem vorerst noch nicht, wiederholte er auch am Freitag, aber: „Für mich selber wäre ein Ziel, was sicher auch hochgesteckt ist, eine Setzung bei den French Open. Das wäre ein schönes Ziel, was auch wichtig wäre zu erreichen.“ Geht die Entwicklung weiter wie in den vergangenen Wochen, dann glaubt der Ex-Weltranglisten-Dritte, dass er es schaffen kann.