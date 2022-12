Ronaldos Schwester will, dass er Portugal verlässt

Genug gelitten

„Ich wollte so sehr, dass er (Ronaldo, Anm.) nach Hause kommt, dass er die Nationalmannschaft verlässt und sich an unsere Seite setzt, um ihn zu umarmen und ihm zu sagen, dass alles in Ordnung ist, um ihn daran zu erinnern, was er erobert hat und aus welchem Haus er kommt.“ Ronaldo habe genug gelitten, so die Meinung der Sängerin.