Neuseeland: Impfgegner verlieren Sorgerecht

Das Oberste Gericht in Neuseeland hat im Streit um eine lebensrettende Herzoperation vorübergehend die Vormundschaft über ein vier Monate altes Baby übernommen. Dessen Eltern hatten sich gegen den Eingriff gewehrt, solange nicht garantiert ist, dass das Kind Blut von Spendern erhält, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. Das Gericht in Auckland ordnete das Not-Sorgerecht für das sechs Monate alte „Baby W.“ an, um die Operation gegen den Willen des Impfgegner-Paares zu ermöglichen.