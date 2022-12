Eltern verlangen „ungeimpftes“ Blut für ihr Baby

Unterstützerin der Familie: „Es haben sich bereits Spender gemeldet“

Eine Unterstützerin der Familie, und davon gibt es gar nicht so viele, erklärte am Rande einer Kundgebung vor einer Gerichtsanhörung in der Vorwoche gegenüber Radio New Zealand, dass sich „bereits zahlreiche ungeimpfte Spender gemeldet“ hätten, die helfen wollten. „Es ist Tyrannei, wenn der Staat uns daran hindert, frei einem Patienten Blut zu spenden, der es benötigt“, klagte Sarah McNaulty. In den kommenden Tagen soll das zuständige Gericht ein Urteil in dem Fall verkünden.