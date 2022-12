Weltweit erfolgreich, aber: „Die Heimat fehlt mir“

Umso mehr freut sich der Salzburger, dass er im Rahmen des heurigen Winterfests in seine Heimat zurückkehren kann. „Das ist endlich eine Gelegenheit für meine Freunde und Verwandten in Österreich, mich auf der Bühne zu sehen. Viele sehen mein Programm sogar zum ersten Mal.“ Denn üblicherweise tritt Zandl mehrheitlich in Belgien oder den Niederlanden auf. „Auf Tour zu sein ist schon cool, aber ich würde definitiv gerne mehr in Österreich machen. Die Zirkusszene hier ist aber nach wie vor recht klein. Nur Festivals, wie eben das Winterfest, stechen hierzulande mit besonderer Qualität heraus. Deshalb war es für mich umso überraschender, dass ich heuer dabei sein darf.“