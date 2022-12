Dieses Luxushotel ist nicht mehr bewohnbar

Denn: Das ehrwürdige Haus wird noch bis voraussichtlich Ende 2023 renoviert. Macht aber nix, dachten sich die neuen Betreiber. Derweil können die illustren Gäste (in der Vergangenheit unter anderem Arnold Schwarzenegger, Marlene Dietrich oder Beauty-Papst Augustinus Bader) in das nun neu eröffnete Partnerhotel Arabella Jagdhof Resort am Fuschlsee ausweichen.