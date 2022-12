Uralter Hund zum Sterben auf die Straße gesetzt

Der Montag startete am Tierschutzhof Pfotenhilfe dramatisch: Kurz nach 9 Uhr kam ein Anruf der Polizei herein, dass ein verletzter Hund im fast 50 Kilometer entfernten Aurolzmünster gefunden worden war. Die Helfer rückten sofort aus - ohne zu wissen, was für ein Schock sie erwarten sollte.