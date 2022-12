Studenten frieren in den steirischen Hörsälen

Während in Graz an den Temperaturreglern gedreht wird, lässt die Montanuniversität Leoben wissen, dass die Heizungen nicht gedrosselt werden. „Sollten während der Ferien Bereiche aufgrund von Urlauben leer stehen, könnte das aber in Erwägung gezogen werden“, sagt Sprecher Erhard Skupa. Die Uni in dieser Zeit zu schließen, sei nicht angedacht.