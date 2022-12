„Wir sind da, wo auch immer Hilfe gebraucht wird“

„Krone“: Herr Ihle, was ist eigentlich die Bereitschaftseinheit?

Oberst Manfred Ihle: Wir machen Streifendienste, aber in der ganzen Stadt. Wir sind zuständig für alles im öffentlichen Raum, etwa neuralgische Punkte und die öffentlichen Verkehrsmittel. Wir sind rasch verfügbar und treten mindestens in Gruppenstärke, also zumindest zu fünft auf.