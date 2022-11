Pyrotechnik-Schmuggel in Zug aufgeflogen: Anzeige!

An Samstagabend gab es am Bahnhof von Wien-Floridsdorf eine Schwerpunktaktion bezüglich illegaler Pyrotechnik: Beamte der Bereitschaftseinheit hatten nämlich bemerkt, dass in letzter Zeit öfters Jugendliche mit dem Zug Böller aus Tschechien einführten, die erst ab 18 Jahren gekauft werden dürfen bzw. dafür Sachkenntnis benötigt wird.