Bellingham: „Das war ein klares Statement von uns“

Gareth Southgate (England-Trainer): „Die Leistung war exzellent. Jedes Spiel, das man bestreitet, ist eine spezielle Art von Herausforderung und stellt dich vor bestimmte taktische Probleme. Wir haben dies angenommen und die Fragen beantwortet. Die Qualität der Spielzüge war hervorragend und unsere Abschlüsse unbarmherzig.“

Zum nächsten Gegner Frankreich: „Wir haben eine brillante Auslosung, nicht wahr? Es ist die größte Prüfung, der wir uns gegenübersehen können. Sie sind Weltmeister, haben eine unglaubliche Tiefe an Talent, herausragende Spieler. Die beiden Viertelfinale, die schon feststehen, sind fantastische historische Fußball-Rivalitäten mit großen Spielen in der Vergangenheit. Es ist also ein hervorragendes Spiel, an dem wir teilnehmen können, und eine Prüfung gegen die besten.“

Zu Kylian Mbappé: „Er ist natürlich ein Weltklasse-Spieler, er hat bereits für große Momente in diesem Turnier und in früheren Turnieren gesorgt.“