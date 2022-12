Nach 3 Vorlagen: Jetzt hat auch Kane angeschrieben

Harry Kane darf sich nun auch in die Torschützenliste der WM 2022 in Katar eintragen. Unmittelbar vor der Halbzeitpause gegen Senegal spielen die Engländer einen Konter eiskalt aus. Bellingham setzt zum Dribbling an und sieht den freistehenden Foden, der an Tempo aufnimmt. Der City-Youngster blickt auf und sieht den einschussbereiten Kane. Im Stile eines routinierten Torjägers lässt sich der Kapitän nicht zwei Mal bitten und schiebt die Kugel an Senegals Schlussmann Mendy zum 2:0 vorbei. Zuvor netzte schon Jordan Henderson zur 1:0-Führung.