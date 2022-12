Warum darf ein Tierquäler wieder Katzen halten?

Er hat auf brutalste Weise Katzen geköpft, erschlagen, ertränkt: Ein 32-jähriger Steirer fasste dafür, wie berichtet, jetzt ein Jahr Gefängnis aus. Wie aber kommt so jemand, der schon einschlägig vorbestraft war und ein aufrechtes Tierhalteverbot hat, überhaupt wieder an Hunde und Katzen? Was ist ein Tierhalteverbot überhaupt wert, haben wir die steirische Tierschutzombudsfrau Barbara Fiala-Köck gefragt.