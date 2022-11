Haftstrafe für eiskalten Katzen-Killer

Freispruch von Missbrauchs-Vorwürfen

Am Mittwoch saßen der Steirer und seine nunmehrige Ex-Freundin, mit der er ein neun Monate altes Baby hat, in Graz wegen Tierquälerei vor Gericht. Dem psychisch kranken und wegen Tierquälerei vorbestraften Mann wurde zudem sexueller Missbrauch an seiner Ex vorgeworfen - in diesem Punkt wurde er letztlich aber freigesprochen.