NBA: Zehnte Niederlage in Serie für San Antonio

Neuerlich ohne ihren verletzten Center Jakob Pöltl haben die San Antonio Spurs am Freitag (Ortszeit) die zehnte Niederlage hintereinander in der National Basketball Association (NBA) erlitten. Die Texaner verloren 99:117 gegen die New Orleans Pelicans. Coach Gregg Popovich wurde nach einem laut Klubangaben „kleinen medizinischen Eingriff“ von Brett Brown an der Seitenlinie vertreten. Der 73-Jährige wird auch die Partie gegen die Phoenix Suns am Sonntag verpassen.